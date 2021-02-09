15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı

Soruşturmayı eski Askeri Yargıtay üyesi Albay ve Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi başlattı. Vefa Operasyonu'nda 2006-2014 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na pilot ve yardımcı yer sınıfından subay yetiştirmek olan bu kurumda, 780 öğrencinin ayrılmak zorunda bırakıldığının belirlendiği bilgisi edinildi.

ÖRGÜT MENSUBU OLMAYAN ÖĞRENCİLER İŞKENCEYE TABİ TUTULDU

Soruşturma kapsamında 780 öğrencinin okuldan ayrılma sebebi ve gerekçelerinin tespiti için, 780 öğrencinin "müşteki" ve "tanık" olarak dinlendiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında öğrencilerin 15 yıllık revir kayıtlarının komutanlıktan istendiği, söz konusu raporların bilirkişi tarafından incelendiği ve müşteki eski öğrencilerin anlatımlarının doğrulandığı bilgisi edinildi.

'ÖĞRENCİLER SAATLERCE GÜNEŞİN ALTINDA YERDE SÜRÜNDÜRÜLDÜ'

Müşteki tanık ifadelerine göre öğrencilerin saatlerce güneşin altında yerde süründürüldüğü, saatlerce cansız nesnelere selam verdirildiği ve saatlerce Çin oturuşu yaptırıldığı öğrenildi. Soruşturmada Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Personel ve Tayin Daire Başkanlığı'nda görevli bir kısım FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeleri tarafından Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda görevli eğitici personel durumunda alay, filo, kol ve TİM komutanlarının FETÖ üyeleri arasından seçildiği ve örgüt mensubu olmayan öğrencilerin organize ve planlı şekilde işkence, eziyet ve tahammülü zor muamele koşullarına tabi tutulduğu öğrenildi. Ayrıca öğrencilerin asla mezun edilmeyeceklerinin kendilerine her fırsatta ifade edilmesi suretiyle okuldan ayrılmalarına neden olduğu bilgisi edinildi.