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  4. TikTok yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan açıklama geldi! X'e (Twitter) "Ya geleceksiniz ya geleceksiniz" çıkışı

TikTok yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan açıklama geldi! X'e (Twitter) "Ya geleceksiniz ya geleceksiniz" çıkışı

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
09.05.2024 14:41
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"TikTok yasaklanacak mı?" sorusu zaman zaman gündeme gelirken, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, yaptığı konuşmada dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yayman, komisyonun seçim sonrası gerçekleştirdiği ilk toplantısındaki konuşmada "Kimse dokunulmaz değil. Bu işin sonu burada da yasaklamaya gidiyor" dedi. Sosyal medya platformu X'e de (Twitter) tepki gösteren Yayman, "Twitter'a sesleniyorum ya geleceksiniz ya geleceksiniz" ifadelerini kullandı.

TikTok yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan açıklama geldi! X'e (Twitter) "Ya geleceksiniz ya geleceksiniz" çıkışı

TikTok dünya genelinde en çok konuşulan sosyal medya uygulamalarından biri olmaya devam ederken hakkındaki bazı tartışmalar da sürüyor. Zaman zaman "TikTok yasaklanacak mı?" sorusu da gündeme geliyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ise TikTok ve X (Twitter) ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"YA GELECEKSİNİZ YA GELECEKSİNİZ, ÖYLE SANAL OFİS AÇIP GİTMEK YOK"

Sabah'ın haberine göre; Dijital Mecralar Komisyonu seçim sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, toplantıda yaptığı konuşmada, "Twitter'a sesleniyorum ya geleceksiniz ya geleceksiniz. Öyle sanal ofis açıp gitmek yok. Kaç kişi çalıştırıyorsunuz, kaç lira vergi veriyorsunuz? Bunları herkes gibi siz de açıklayacaksınız" dedi.

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TIKTOK YASAKLANACAK MI? YAYMAN: "BU İŞİN SONU..."

Komisyon Başkanı Yayman, TikTok konusunda yasaklamaya karşı olduklarının altını çizerek, "Kimse dokunulmaz değil. Bu işin sonu burada da yasaklamaya gidiyor." ifadelerini kullandı.

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