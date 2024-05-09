TikTok yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan açıklama geldi! X'e (Twitter) "Ya geleceksiniz ya geleceksiniz" çıkışı

TikTok dünya genelinde en çok konuşulan sosyal medya uygulamalarından biri olmaya devam ederken hakkındaki bazı tartışmalar da sürüyor. Zaman zaman "TikTok yasaklanacak mı?" sorusu da gündeme geliyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ise TikTok ve X (Twitter) ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YA GELECEKSİNİZ YA GELECEKSİNİZ, ÖYLE SANAL OFİS AÇIP GİTMEK YOK"

Sabah'ın haberine göre; Dijital Mecralar Komisyonu seçim sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, toplantıda yaptığı konuşmada, "Twitter'a sesleniyorum ya geleceksiniz ya geleceksiniz. Öyle sanal ofis açıp gitmek yok. Kaç kişi çalıştırıyorsunuz, kaç lira vergi veriyorsunuz? Bunları herkes gibi siz de açıklayacaksınız" dedi.

TIKTOK YASAKLANACAK MI? YAYMAN: "BU İŞİN SONU..."

Komisyon Başkanı Yayman, TikTok konusunda yasaklamaya karşı olduklarının altını çizerek, "Kimse dokunulmaz değil. Bu işin sonu burada da yasaklamaya gidiyor." ifadelerini kullandı.









