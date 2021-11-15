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15 Kasım On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MP TV On Numara çekilişi nasıl canlı izlenir?

15.11.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi, şans oyunları arasında en popüler olanlardan birisi. On Numara çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. MP TV linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte On Numara çekilişi sonuç sorgulama linki...

15 Kasım On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MP TV On Numara çekilişi nasıl canlı izlenir?

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet adresinden ilan ediliyor. Binlerce şans oyunu sever, On Numara çekilişini MP TV üzerinden canlı takip ediyor. On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. İşte On Numara çekilişi sonuç sorgulama linki...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

15 Kasım On Numara çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek. On Numara çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden sorgulayabilirsiniz.

On Numara çekilişini MP TV üzerinden canlı izlemek için, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine tıklayınız.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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Milli Piyango

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