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  4. 15 km boyunca polisten kaçtı! Gazetecilerin sorusuna bakın ne cevap verdi

15 km boyunca polisten kaçtı! Gazetecilerin sorusuna bakın ne cevap verdi

10.06.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü 15 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücüye, trafik yönünden ve sokağa çıkması kısıtlamasını ihlalden toplam 18 bin TL para cezası kesildi. Gazetecilerin 'Neden kaçtınız?' sorusuna Halil A.” Ehliyet yoktu” diye cevap verdi.

15 km boyunca polisten kaçtı! Gazetecilerin sorusuna bakın ne cevap verdi

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Araç sürücüsü Halil A. (34) polislerin ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre boyunca tüm trafik kurallarını hiçe sayarak ölümüne kaçan Halil A., Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi ara sokaklarında Çukurova Devriye ve Seyhan Devriye Ekipleri tarafından yakalandı.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Yakalanan Halil A. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı mukavemette bulununca polis şahıslara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı.

"EHLİYET YOKTU"

Gazetecilerin ''Neden kaçtınız?'' sorusuna Halil A. "Ehliyet yoktu” diye cevap verdi. Bölgeye sevk edilen trafik polisleri, Halil A.’ya ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye düşürme, ışık ihlali, tehlike araç kullanma gibi maddelerden 15 bin TL para cezası kesti. Ayrıca Halil A. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kız arkadaşına sokağa çıkma yasağını ihlalden kişi başı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Sürücü Halil A.’ya, trafik yönünden ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 18 bin 150 TL para cezası kesildi.
Sürücü ve yanındaki kız arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA-İHA

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