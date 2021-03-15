15 Mart 2021 günlük burç yorumları... İşte 15 Mart haftanın ilk günü burç yorumları

15 Mart 2021 günlük burç yorumlarında önemli gelişmeler yaşanacak. Parasal ve eğitim durumlarda gelişmeler yaşanacak. 3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. İkizler burcu beklediği ödeme ve kazançlara ulaşıyor. Maddi konularda akılcı riskler almak isteyebilir. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 15 Mart 2021 günlük burç yorumları nasıl? Bu gün burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 15 Mart 2021 haftalık burç yorumları...
Bugün hızlı ve koşturmaca içerisinde bir gün geçirebilirsiniz. İleriye yönelik alacağınız kararlarda ve atacağınız adımlarda netleşiyorsunuz. Öfke kontrol sorunlarına karşı dikkat edin.
Bugün elinizde olmayan durumlar, zorunluluklar ve mecburiyetler ön planda olabilir. İç huzursuzluğa daha hızlı kapılabilir, dış koşullardan etkilenebilirsiniz. Rüyalar, spiritüel konular gündeminizde.
Bugün beklediğiniz ödeme ve kazançlara ulaşabilirsiniz. Finansal düzenlemelerle ilgilenebilir, maddi konularda akılcı riskler almak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizde ise kıskançlık durumlarına dikkat.
Bugün aile büyükleri, partnerlik ve dostluk ilişkiler ön planda yer alıyor. Bazı ilişkilerinizde bir kırılma yaşanabilir. Bazı ilişkilere yaklaşamınız, bazı kişilerden beklentileriniz değişiyor. İlişkilerde takıntı durumlarına dikkat.
Bugün görevler ve sorumluluklar ön planda yer alıyor. Sağlıkla ilgili hassasiyetlere açık olabilirsiniz. Yapılması gereken işleri yerine getirdiğiniz bir gün.
Bugün görevler ve sorumluluklar ön planda yer alıyor. Sağlıkla ilgili hassasiyetlere açık olabilirsiniz. Yapılması gereken işleri yerine getirdiğiniz bir gün.
Bugün takıntılı düşüncelerden, tavırlardan uzak durmaya dikkat etmelisiniz. Israr ve inatçılık yaşamınızın ilerleyişini yalnızca zora sokacaktır. Yeniliği keşfetme, yeniyi deneme zamanı.
Bugün aile içi ilişkilerde ve dostluk/partnerlik ilişkilerinde kasvetli bir ortam, kasvetli bir hava hakim olabilir. Can sıkıcı konuları konuşmanız, çözüm getirmeniz gereken meselelerle ilgilenmeniz gerekebilir.
Bugün beslenme düzenine, bağışıklığınızı güçlendirmeye özen gösterin. Küçük egzersizler daha dinç hissetmenizi sağlarken, abartılı egzersizlerden ve abartılı diyet programlarından kaçının.
Bugün para yönetimi ile meşgul olabilir, elinizdeki parayı daha iyi değerlendirme adına yeni yollar arayabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde yeni bir his, yeni beklentiler içerisinde olabilirsiniz.
Bugün sakin olmaya ve gün içinde karşınıza gelen olaylara soğukkanlı yaklaşmaya özen gösterin. Olaylara karşı yalnızca mantıksal yaklaşmak yerine kalbinizin sesine, sezgilerinize de kulak vermeyi deneyin. Hisleriniz doğruyu söyleyebilir.
Bugün takıntılı fikir ve düşüncelere dikkat etmelisiniz. Vesveseleriniz artabilir, kafanızda kurmaya açık olabilirsiniz. Hareket halinde bir gün geçirmek, meşguliyetler günü daha sakin geçirmenize yardımcı olabilir. Yürüyüşler iyi gelebilir.
Bugün zorunlu ödemeler, gerekli harcamalar karşınıza gelebilir. Seyahat ve yolculuk planları, çocuklarınız için harcamalar gündeminizde olabilir. Gün boyu kendi istek ve beklentilerinizde daha ısrarcı ve kararlı olmaya açıksınız.
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