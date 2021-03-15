15 Mart 2021 günlük burç yorumları... İşte 15 Mart haftanın ilk günü burç yorumları

15 Mart 2021 günlük burç yorumlarında önemli gelişmeler yaşanacak. Parasal ve eğitim durumlarda gelişmeler yaşanacak. 3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. İkizler burcu beklediği ödeme ve kazançlara ulaşıyor. Maddi konularda akılcı riskler almak isteyebilir. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 15 Mart 2021 günlük burç yorumları nasıl? Bu gün burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 15 Mart 2021 haftalık burç yorumları... KOÇ BURCU YORUMU Bugün hızlı ve koşturmaca içerisinde bir gün geçirebilirsiniz. İleriye yönelik alacağınız kararlarda ve atacağınız adımlarda netleşiyorsunuz. Öfke kontrol sorunlarına karşı dikkat edin. BOĞA BURCU YORUMU Bugün elinizde olmayan durumlar, zorunluluklar ve mecburiyetler ön planda olabilir. İç huzursuzluğa daha hızlı kapılabilir, dış koşullardan etkilenebilirsiniz. Rüyalar, spiritüel konular gündeminizde. İKİZLER BURCU YORUMU Bugün beklediğiniz ödeme ve kazançlara ulaşabilirsiniz. Finansal düzenlemelerle ilgilenebilir, maddi konularda akılcı riskler almak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizde ise kıskançlık durumlarına dikkat.

YENGEÇ BIURCU YORUMU Bugün aile büyükleri, partnerlik ve dostluk ilişkiler ön planda yer alıyor. Bazı ilişkilerinizde bir kırılma yaşanabilir. Bazı ilişkilere yaklaşamınız, bazı kişilerden beklentileriniz değişiyor. İlişkilerde takıntı durumlarına dikkat. YENGEÇ BURCU YORUMU Bugün görevler ve sorumluluklar ön planda yer alıyor. Sağlıkla ilgili hassasiyetlere açık olabilirsiniz. Yapılması gereken işleri yerine getirdiğiniz bir gün. ASLAN BURCU YORUMU Bugün görevler ve sorumluluklar ön planda yer alıyor. Sağlıkla ilgili hassasiyetlere açık olabilirsiniz. Yapılması gereken işleri yerine getirdiğiniz bir gün. BAŞAK BURCU YORUMU Bugün takıntılı düşüncelerden, tavırlardan uzak durmaya dikkat etmelisiniz. Israr ve inatçılık yaşamınızın ilerleyişini yalnızca zora sokacaktır. Yeniliği keşfetme, yeniyi deneme zamanı. TERAZİ BURCU YORUMU Bugün aile içi ilişkilerde ve dostluk/partnerlik ilişkilerinde kasvetli bir ortam, kasvetli bir hava hakim olabilir. Can sıkıcı konuları konuşmanız, çözüm getirmeniz gereken meselelerle ilgilenmeniz gerekebilir. AKREP BURCU YORUMU Bugün beslenme düzenine, bağışıklığınızı güçlendirmeye özen gösterin. Küçük egzersizler daha dinç hissetmenizi sağlarken, abartılı egzersizlerden ve abartılı diyet programlarından kaçının.