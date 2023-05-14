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15 MAYIS BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? Yarın bankalar hizmet veriyor mu, çalışıyor mu?

14.05.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Mayıs Pazartesi günü bankaların açık mı, kapalı mı olacağı merak ediliyor. Bugün tüm yurtta seçmenler oy kullanma işlemlerini gerçekleştiriyor. Seçimin ertesi günü olması sebebiyle yarın bankların kapalı olma durumu gündem konusu oldu. Peki, 15 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar hizmet veriyor mu, çalışıyor mu?

15 MAYIS BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? Yarın bankalar hizmet veriyor mu, çalışıyor mu?

15 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu, sorusu bugün oy kullanma işleminin başlamasıyla merak konusu oldu. Bilindiği üzere 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde oy kullanılıyor. Seçimin ertesi günü olan 15 Mayıs günü bankada işi olan vatandaşlar bankaların hizmet verme saatlerine ilişkin sorgulamalarına hız verdiler. İşte konuya ilişkin detaylar...

15 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

15 Mayıs 2023 Pazartesi günü kamu bankaları ve özel bankalar açık olacak. Bankalar normal mesai saatlerinde açık olacak ve müşteriler banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

seçim sandık görevli

15 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

15 Mayıs günü resmi tatil değildir ve bu tarihte tüm kamu kurumu ve iş yerleri açık olacaktır.

seçim zarfı

15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs Pazar günü 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz." açıklamasında bulundu.

oy kullanmak seçim sandığı

OY KULLANMAK İÇİN GEÇERLİ BELGELER

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Geçici kimlik belgesi,

Nüfus cüzdanı,

Resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı,

Pasaport,

Evlenme cüzdanı,

Askerlik belgesi,

Sürücü belgesi,

Hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı,

Avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeler.


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