15 MAYIS BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? Yarın bankalar hizmet veriyor mu, çalışıyor mu?

15 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu, sorusu bugün oy kullanma işleminin başlamasıyla merak konusu oldu. Bilindiği üzere 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde oy kullanılıyor. Seçimin ertesi günü olan 15 Mayıs günü bankada işi olan vatandaşlar bankaların hizmet verme saatlerine ilişkin sorgulamalarına hız verdiler. İşte konuya ilişkin detaylar...

15 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

15 Mayıs 2023 Pazartesi günü kamu bankaları ve özel bankalar açık olacak. Bankalar normal mesai saatlerinde açık olacak ve müşteriler banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

15 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

15 Mayıs günü resmi tatil değildir ve bu tarihte tüm kamu kurumu ve iş yerleri açık olacaktır.

15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs Pazar günü 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz." açıklamasında bulundu.

OY KULLANMAK İÇİN GEÇERLİ BELGELER

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Geçici kimlik belgesi,

Nüfus cüzdanı,

Resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı,

Pasaport,

Evlenme cüzdanı,

Askerlik belgesi,

Sürücü belgesi,

Hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı,

Avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeler.



