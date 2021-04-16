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  4. 15 Nisan Perşembe reyting sonuçları! Dizi reyting sıralaması birincisi kim? Perşembe reytingleri

15 Nisan Perşembe reyting sonuçları! Dizi reyting sıralaması birincisi kim? Perşembe reytingleri

16.04.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Perşembe günü yayınlanan dizi ve programlar arasında ölçülen reyting sonuçları belli oldu. Her gün, bir önceki günün reyting sonuçları paylaşılırken, günün birincisi de açıklandı.

15 Nisan Perşembe reyting sonuçları! Dizi reyting sıralaması birincisi kim? Perşembe reytingleri

15 Nisan’daki yarışta Alev Alev, Babam Çok Değişti, Bir Zamanlar Çukurova, Sol Yanım ve Mucize Doktor kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte 15 Nisan Perşembe reyting sonuçları...

15 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 2. Sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı, 3.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada TRT1’de yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” yer aldı.

reyting sonuçları

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 - ESRA EROL'DA

3 - CAMDAKİ KIZ

4 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET)

5 - HAVA DURUMU

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - CAMDAKİ KIZ

2 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

3 - BİR ZAMANLAR KIBRIS

4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 - MUCİZE DOKTOR


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