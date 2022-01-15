15 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları! Ay, Yengeç burcuna geçiyor! 15 Ocak Cumartesi günü burçları neler bekliyor?

15 Ocak Cumartesi yani yeni ayın on beşinci günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

KOÇ

Ay bu sabah Yengeç burcuna geçiyor ve sizi yumuşak ve besleyici bir ruh haline sokuyor. Bugünün havası sizi çok daha rahatlatacak. Bu akşam Ay ve Jüpiter arasında faydalı bir bağlantı, ruhunuza derin bir düzeyde şifa ve iyimserlik getirecek, ancak kalbinizi evrene ve sizi seven insanlara açtığınızdan emin olmanız gerekecek. Gün sona ererken, bu kozmik iklimin yatıştırıcı enerjisinin keyfini çıkarmaya devam edebilmeniz için akşamı evde sevdiğiniz biriyle geçirmeyi planlayın.

BOĞA

Bugün, Yengeç ayı haritanızın iletişimi yöneten bölümünü harekete geçirdiğinden, bugün duygusal olarak daha açık bir yerde olacaksınız. Yakın arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı kurmak için biraz zaman ayırdığınızdan emin olun, böylece sizin için önemli olan bağlantıları besleyebilirsiniz. Duygularınızı ne kadar çok tartışırsanız, sevdiklerinizin iyileştirici desteğinden o kadar çok yararlanacaksınız, bu nedenle mevcut eğiliminizi açıklamak söz konusu olduğunda geri adım atmayın. Biraz cesaretlendirmeye ihtiyacı olan tek kişi siz olmayacağınız için konuşmayı her iki yönde de devam ettirmeyi unutmayın.

İKİZLER

Ay bu sabah burcunuzdan çıkıp Yengeç burcuna geçiyor ve son birkaç günde tezahür eden yüksek titreşimlerden sonra sizi dünyaya geri getiriyor. Son zamanlarda meşgul bir arı gibiydin. Artık dinlenme ve rahatlama zamanı. Hafta sonları genellikle dışarı çıkıp keşfetmek için bir zaman olarak düşünülse de, biraz içe dönük planlar yaparak dinlenmeyi tercih edebilirsin. Kariyer planınızı da gözden geçirmenin tam zamanı.

YENGEÇ

Gün ağır veya stresli bir havayla başlasa da, ay burcunuza girdiğinde öğleden sonra yerleşmeden önce bir değişim hissedeceksiniz. Bu ay yerleşimi, gerçek benliğinizle tekrar bağlantı kurmanıza yardımcı olacak, temiz bir nefes gibi hissettirecek. Kendinizi daha enerjik ve sosyalleşme havasında hissedecek olsanız da, enerjinizi olumsuz bir eğilimi olan herkesten koruduğunuzdan emin olmak isteyeceksiniz. Şu anda başkalarının duygularına daha fazla odaklanacaksınız.

ASLAN

Sevgili Aslan, bu sabah sakin bir ruh halinde olacaksın, Yengeç burcu senden en derin duygularınızla bağlantı kurmanızı ister. Etrafınızdaki insanlar bu içe dönük yanınıza alışkın olmasa da, düşüncelerinizi ve duygularınızı düzenlemek için ihtiyaç duyduğunuz alanı yaratmanız önemli olacaktır. Neyse ki, öğleden sonra Ay ve Jüpiter arasındaki tatlı bağlantı sayesinde tüm gün dünyadan saklanmak zorunda kalmayacaksınız. Bu titreşimler, yakın bir düzeyde bağlantı kurmak için mükemmeldir; sevdiğiniz birinin gözünden yeni bakış açıları kazanmanıza yardımcı olabilir.

BAŞAK

İhtiyacı olanlara yardım etmekten her zaman mutlusunuz ve bugün bir arkadaşınıza veya aile üyenize duygusal destek sunmaya çağrılıyorsunuz, çünkü Yengeç ayı sevdiklerinizi beslemenizi istiyor. İhtiyacı olan birine pratik tavsiyelerde bulunmak veya sempati duymak söz konusu olduğunda geri adım atmayın, ancak herkesin sınırlarına saygı duymanın hala önemli olduğunu unutmayın. Herkes kendi iç mücadeleleri hakkında açık sözlü olmadığı için, çevrenizdeki pek iyi gitmeyen herkese göz kulak olmanız gerekebilir. Başkalarına ihtiyacınız olduğunda orada olduğunuzu bildirmek için elinizden gelenin en iyisini yapın, ancak istenmeyen diyaloglara girmemeye özen gösterin.

TERAZİ

Yengeç burcu profesyonel hayatınıza ışık tutarken, bugün iş arkadaşlarınıza duygusal olarak yatırım yaptığınızı hissedeceksiniz. Bir veya iki iş arkadaşınızla yakın bir arkadaşlık kurduysanız, şimdi ofis dışında vakit geçirmek için harika bir zaman olabilir. Bir araya gelmek mümkün değilse, sözleriniz şu anda iyileşme gücüne sahip olacağından, zor zamanlar geçirebilecek biriyle görüştüğünüzden emin olun. Akşam yaklaşırken, Ay ve Jüpiter gökyüzünde tatlı bir bağlantı paylaşacak ve başkalarını besleyerek sizi tatmin edecek.

AKREP

Akrep, bugün evrenin sizi sıcak bir battaniyeye sardığını hissedeceksiniz, çünkü Yengeç ayı haritanızın maneviyatı yöneten yönüne parlaklık getiriyor. Bu enerji sizi sakin bir yere götürecek. Ay bu akşam uğurlu Jüpiter ile faydalı bir bağlantı paylaşacak ve ilişkilerinizde var olan duygusal çatlakları iyileştirecek. Özellikle barışı sağlamak niyetiyle yapılıyorsa, yanıldığınız veya nasıl hissettiğinizi ifade ettiğiniz için özür dilemekten korkmayın.

YAY

Sevgili Yay, Yengeç ayı duygusal hassasiyetlerinizi yükseltirken, şu anda hayatınızda neyin yolunda olup neyin olmadığını daha iyi anlayacaksınız. Bu arada, Merkür ve Uranüs arasında devam eden bir kare, yönünüzde karışıklık yaratabilir. Bu enerjiyi ihtiyaçlarınızı ilk sıraya koymak ve pozisyonunuza saygı duymayan ve onurlandırmayan herkesten uzak durmak için bir bahane olarak kullanın. Neyse ki, bu öğleden sonra Ay ve Jüpiter arasında yararlı bir bağlantı, hayatınızdaki olumlu etkilerle bağları güçlendirmenize izin verirken, iyimserliğiniz ve kişisel gücünüzle yeniden bağlantı kurmanıza yardımcı olacaktır.

OĞLAK

İster bekar, ister bir ilişki içinde olun, bugün sizin için romantik bir zaman olacak, çünkü Yengeç ayı haritanızın kalp meselelerini yöneten bölümünde ışığını parlatıyor. Bu titreşimler, özellikle siz ve eşiniz şımartmanın ve rahatlamanın yollarını arıyorsanız, romantik bağlantıları beslemek için mükemmeldir. Sadece birkaç saatliğine de olsa sorumluluklardan veya yapılacaklar listesinden yoksun bir bulutta uçup gitmenize izin verin. Ayın Jüpiter ile faydalı bir bağlantı paylaştığı ve yolunuza barış ve iç mutluluk getirdiği bu gece akşamı evde geçirmeyi planlayın.

KOVA

Yengeç ayı, haritanızın refahınızı yöneten sektörüne ışık tutarken, bugün sağlıklı yiyecekleri, insanları ve etkinlikleri kucaklamayı bir noktaya getirin. Hafta sonu zihinsel ve fiziksel düzeydeki stresinizi atmanız için mükemmel bir fırsattır, bu nedenle işi unutmanıza yardımcı olacak aktivitelere yöneldiğinizden emin olun. Bu akşamın ilerleyen saatlerinde Ay ve Jüpiter arasında faydalı bir bağlantı sizi kendinizi şımartmaya teşvik edecek, bu yüzden özel bir şeye biraz para harcadığınız için kendinizi suçlu hissetmeyin - kesinlikle hak ediyorsunuz!

BALIK

Sevgili Balık, bugün Yengeç ayı beşinci evinizi harekete geçirirken arkadaşlarınız ve aileniz için parlayan bir ışık olacaksınız. Bu enerji, son zamanlarda kendinizi kapalı hissettiğiniz kişilerle aranızdaki engelleri aşmanıza yardımcı olabilir, ancak size zihinsel veya duygusal olarak hizmet etmeyen bir ilişki için savaşmadığınızdan emin olmak isteyeceksiniz. Ay ve şu anda burcunuzda olan Jüpiter arasında faydalı bir bağlantı, bu akşam size şans ve büyüme getirecek. Şu anda hedeflerinizin ne olduğuna dikkat edin ve özellikle hayallerinizin peşinden gidiyorsanız, kendinizi ortaya koymaktan korkmayın.

