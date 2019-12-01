15 tatil ne zaman başlıyor 2020! 15 tatil ne zaman?

Milyonlarca öğrenci "15 tatil ne zaman?, 15 tatil ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtını merak ediyor. Bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilin ardından ders başı yapan öğrenciler şimdi 15 tatil için geri sayıma başladı.

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 takvimine göre Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak.

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)