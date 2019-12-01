15 tatil ne zaman başlıyor 2020! 15 tatil ne zaman?

Milyonlarca öğrenci "15 tatil ne zaman?, 15 tatil ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtını merak ediyor. Bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilin ardından ders başı yapan öğrenciler şimdi 15 tatil için geri sayıma başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 takvimine göre Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak.
2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
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