15 Temmuz'un anlam ve önemi konusunda bilgi edinmek isteyen çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle birçok kişi "15 Temmuz'da ne oldu?", "15 Temmuz zaferi nasıl kazanıldı, anlam ve önemi nedir?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA NE OLDU?

15 Temmuz hain darbe girişimi, 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleşti. TSK'da kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker, askeri darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu belirtilerek OHAL ve sıkı yönetim ilan edildiği duyuruldu.

İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalına görüntülü bağlanarak darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını belirtti ve halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti.

Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu.



