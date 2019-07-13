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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

Etkinlikler kapsamında Karabük İl Özel İdaresi çalışanları, yan yana dizilerek Türkiye haritası koreografisi oluşturdu

Karabük'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İl Özel İdaresi çalışanları, yan yana dizilerek Türkiye haritası koreografisi yaptı.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü önünde bir araya gelen çalışanlar, önceden belirlenen yerlerine geçerek bedenleriyle Türkiye haritası oluşturdu.

Çalışanlar, yan yana dizilerek yaptıkları Türkiye haritasının içinde açtıkları dev Türk bayrağını sallayarak, "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" diye haykırdı.

Gösteri sırasında drone ile havadan görüntü çekimi yapıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün milletin silahlarını millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı.

Vatandaşların darbe girişimini ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattığını belirten Uzun, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edecekleridir. 15 Temmuz'da meydanlarda tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuş büyük Türkiye vardı." dedi.

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