EDİRNE (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da program gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Selimiye Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu, vatan için can veren 25 Edirneli şehit, kabirleri başında anıldı. Anma törenlerine Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kurum müdürleri, gaziler, şehit aileleri ve yakınları katıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında 15 Temmuz'da, Türk milletinin, darbecilere geçit vermeyerek dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atığını belirtti. Türk milletinin o gece vatana sahip çıkmak için sokaklara koştuğunu ve vücudunu vatana siper ettiğini hatırlatan Vali Canalp, mesajında şunları kaydetti:

"Bir millet düşünün ki kundaktaki bebeğini evde bırakıp vatanına sahip çıkmaya sokağa koşuyor şehit olabileceğini bile bile… Bir millet düşünün ki koltuk değnekleriyle, bastonuyla var olan tüm gücüyle, vücudunu vatanına siper etmeye koşuyor… Bir millet düşünün ki tüm sevdikleriyle helalleşip abdestini alıp vatanına siper olmaya koşuyor ardına hiç bakmadan, geri dönmeyi düşünmeden şehit olabileceğini bile bile… Bizler bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin üzüntüsünü ve öfkesini tekrar yaşarken, diğer tarafta dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz. 'Vatan sözle değil eylemle sevilir' diyen şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kendilerini gönülden yad edecek, aziz hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız."

- Kırklareli Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) "15 Temmuz'un Günümüze ve Geleceğe Mesajları Konferansı" düzenlendi. KLÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı konuşmada, hain darbe girişimi sırasında canlarıyla ve kanlarıyla destan yazan, vatana ve ay yıldızlı bayrağa sahip çıkan tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. 15 Temmuz'da vatandaşların tek yürek olduğunu ifade eden Şengörür, Türk milletinin ay yıldızlı bayrağının altında tanklar ve tüfekler karşısında direnç gösterme cesaretinde bulunduğunu aktardı. Tüm vatandaşların silah ve bomba seslerine aldırış etmeden ölümü göze aldığını aktaran Şengörür, "Cesaretin, dirayetin ve vatanseverliğin bu topraklardaki en mümtaz örneklerinden birini tarihe yazdı. Çanakkale ruhu ve Kuvayı Milliye şuurunun ne kadar diri olduğunu kanıtladı." diye konuştu. - "15 Temmuz gecesi çok şanlı bir gecedir" 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun eşi ve 15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu ise konferansta yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminde hem eşini hem de bir bacağını kaybettiğini belirtti.

Darbe girişimiyle ilgili ilk haberleri aldığında aklına Suriye'deki durumun geldiğini anlatan Şefkatlioğlu, darbe girişimini öğrenir öğrenmez eşiyle sokağa çıkmak üzere hazırlandığını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları sokağa çıkmaya davet etmesinin ardından eşiyle evlerinden ayrıldıklarını ifade eden Şefkatlioğlu, şöyle konuştu: "Tankın önünden ateş ediyorlardı, millet neye uğradığını şaşırdı. Herkes bir yerlere atlamaya başladı. Eşim, 'Bariyerlerin üstünden atlayalım' dedi. 'Kiloluyum atlayamam, sen atla ben alttan geçerim' dedim. Eşim bariyerlerin üstüne ayağını koydu, benim de elim alttaydı. Tank o an üzerimizden geçti. 'Allah' dedim. Bir sıcaklık hissettim, ağrı falan hissetmedim. Bizim başka bir vatanımız yok. Herkesin vatanına sahip çıkması ve evlatlarına vatanına, milletine nasıl sahip çıkması gerektiğini anlatması gerekiyor. 15 Temmuz gecesini ben kesinlikle kanlı bir gece olarak görmüyorum, aksine 15 Temmuz gecesi çok şanlı bir gecedir." - Balıkçılar mevlit okuttu