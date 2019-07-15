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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anıtpark'taki serginin açılışında, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da çok büyük bir badire atlattığını söyledi.

15 Temmuz gecesi, bu milletin ödediği vergilerle alınan silahların, vatan evlatlarına döndürüldüğünü ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:

"Bu olay alçakça bir girişimdir. Aziz milletimiz, tarihin tekerrürden ibaret olmadığını 15 Temmuz'da bir kez daha ibret alarak göstermiştir. Milletimiz, rahmetli Adnan Menderes'e yapılan uygulamayı gördükten sonra 15 Temmuz'da dik durarak ülkesine, vatanına ve bayrağına sahip çıktı. Bugün burada açılışını yaptığımız sergide de aziz milletimizin göstermiş olduğu kahramanlığın fotoğraflara yansımalarıdır."

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Serginin açılışına, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Münire Burcu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve protokol üyeleri katıldı.

54 fotoğrafın yer aldığı fotoğraf sergisi, 2 gün boyunca açık kalacak.

Serginin ardından protokol üyeleri, Afyonkarahisar Bisiklet İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "15 Temmuz Özgürlük ve Demokrasi Şehitlerini Anma Turu"nun startını verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Afyonkarahisar'da yapılan sportif etkinlikler hakkında bilgi verdi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bisiklet turu sergi

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