15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anıtpark'taki serginin açılışında, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da çok büyük bir badire atlattığını söyledi.

15 Temmuz gecesi, bu milletin ödediği vergilerle alınan silahların, vatan evlatlarına döndürüldüğünü ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:

"Bu olay alçakça bir girişimdir. Aziz milletimiz, tarihin tekerrürden ibaret olmadığını 15 Temmuz'da bir kez daha ibret alarak göstermiştir. Milletimiz, rahmetli Adnan Menderes'e yapılan uygulamayı gördükten sonra 15 Temmuz'da dik durarak ülkesine, vatanına ve bayrağına sahip çıktı. Bugün burada açılışını yaptığımız sergide de aziz milletimizin göstermiş olduğu kahramanlığın fotoğraflara yansımalarıdır."

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.