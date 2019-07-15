Medya İşçileri (Medya İş) Sendikası'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Medya İş olarak, vatanımızı, bayrağımızı, ülkemizi ve demokrasimizi korumaya, milletimizin geleceğine kasteden her türlü saldırıya karşı birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Medya İş Sendikasınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup hainlerin başlattığı işgal girişimine sahne olduğunu anımsatıldı.

Asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı teröristlerin, millet iradesiyle seçilmiş hükümeti düşürerek, devlet yönetimini zorbalıkla ele geçirmeye çalıştığı kaydedilen mesajda, "Milletimiz büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir başarı ortaya koymuş, hainlere karşı tek yürek olarak kısa sürede bu girişimi engellemiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sendikanın, 15 Temmuz darbe girişimine karşı teşkilatıyla birlikte milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını net bir şekilde ortaya koyarak, sağlam bir demokratik duruş ve mücadele sergilediği belirtilen mesajda, şunlar kaydedildi: