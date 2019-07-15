Bolu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından Valilik ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan sergide, 15 Temmuz gecesi ve sonraki günlerde yapılan demokrasi nöbetlerinde çekilen fotoğraflar Kent Meydanı'nda izlenime sunuldu.

Sergide, Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından İstanbul ve Ankara'da çekilen fotoğrafların yanı sıra Bolu'da görev yapan gazetecilerin objektifine yansıyan 30 fotoğraf yer alıyor.

Serginin açılışı, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ve Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ile daire müdürleri ve gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Ümit ve beraberindekiler, sergide yer alan fotoğrafları inceledi.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Ümit, güzel bir sergi hazırlandığını belirterek, "Fotoğrafların her biri anlamlı. Bunları her gördüğümüzde maalesef o karanlık gecenin bir taraftan meydana getirdiği ruh aklımıza geliyor, bir taraftan da orada içimizden çıkan insanların, bu milletin namus diye teslim etmiş olduğu silahları millete çevirdiğini hatırladıkça da yüreğimiz sızlıyor." dedi.

İki duyguyu bir arada yaşadıklarını dile getiren Ümit, "Asrın ihanetine karşı milletimizin başlatmış olduğu bağımsızlık nöbetleri, ebediyen devam edecektir. Bolulu vatandaşlarımıza, yiğitlerimize gerçekten gönülden teşekkür ediyorum hem bağımsızlığına özgürlüğüne sahip çıkmış hem de bu fedakarlığı yapmaya hazır vaziyette devreye girmiş." diye konuştu.

