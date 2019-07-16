Tokat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 3'üncü yılında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar şehitler için dua etti.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'ndaki konuşması, dev ekranlardan izlendi.

Törende konuşan Vali Ozan Balcı, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Hain darbe girişiminin 3. yılı olduğunu hatırlatan Balcı, "Demokrasimiz için, milli irade için devletimizin ve milletimizin bekası için 15 Temmuz'da hain FETÖ darbesine karşı kahramanca mücadele eden, bu uğurda şehit olan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum." dedi.

Kentteki tüm camilerden sela okundu.

Programa Garnizon Komutanı Albay Rıfat Döngel, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmapaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



