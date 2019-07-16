HABER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 01:37 | Son Güncelleme

Tokat'ta düzenlenen etkinlikte şehitler için dua edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Tokat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 3'üncü yılında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar şehitler için dua etti.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'ndaki konuşması, dev ekranlardan izlendi.

Törende konuşan Vali Ozan Balcı, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Hain darbe girişiminin 3. yılı olduğunu hatırlatan Balcı, "Demokrasimiz için, milli irade için devletimizin ve milletimizin bekası için 15 Temmuz'da hain FETÖ darbesine karşı kahramanca mücadele eden, bu uğurda şehit olan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum." dedi.

Kentteki tüm camilerden sela okundu.

Programa Garnizon Komutanı Albay Rıfat Döngel, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmapaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandıKırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı
Kırıkkale'de 4 bin kişi 15 Temmuz şehitleri için yürüdüKırıkkale'de 4 bin kişi 15 Temmuz şehitleri için yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tokat

En Çok Okunan Haberler

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Vatandaşlar akın etti

Vatandaşlar akın etti

Efsane yanıt: Eşimin dudakları...

Efsane yanıt: Eşimin dudakları...

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı! Hande Fırat'ın telefonu da orada!

Hande Fırat'ın telefonu da orada!

Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı

Çamlıca Camii'nde dev led Türk Bayrağı!

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.