15 Temmuz gazilerine Devlet Övünç Madalyası

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan imam ve müezzine Devlet Övünç Madalyası verildi.

Devlet Övünç Madalyası tevcih töreni, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın katılımıyla Kaya Termal Otel'de yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, törende, darbe girişimi sırasında ülke ve milletin bütünlüğünün korunmasında, devletin yüceltilmesinde ve milli menfaatlere katkıda üstün gayret, başarı, yararlılık, feragat ve fedakarlık gösteren sivil vatandaşlardan şehit olanın mirasçısına ve gazi olana Devlet Övünç Madalyası verilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden tescil işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Törende, darbe girişimi sırasında Urla Zeytinalanı Camisi'nde görevli imam Mehmet Hadi Beskisiz ile Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde görevli müezzin Mehmet Kuzgun'un sela okuduktan sonra bazı vatandaşların fiziksel şiddetine maruz kaldığı hatırlatıldı.

Beskisiz'e madalyasını Bakan Pakdemirli, Kuzgun'a ise madalyasını Vali Ayyıldız verdi.

