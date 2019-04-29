HABER

15 Temmuz gazilerine Devlet Övünç Madalyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 20:36 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sela okuduktan sonra saldırıya uğrayan imam Mehmet Hadi Beskisiz ile müezzin Mehmet Kuzgun'a Devlet Övünç Madalyası verildi

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan imam ve müezzine Devlet Övünç Madalyası verildi.

Devlet Övünç Madalyası tevcih töreni, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın katılımıyla Kaya Termal Otel'de yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, törende, darbe girişimi sırasında ülke ve milletin bütünlüğünün korunmasında, devletin yüceltilmesinde ve milli menfaatlere katkıda üstün gayret, başarı, yararlılık, feragat ve fedakarlık gösteren sivil vatandaşlardan şehit olanın mirasçısına ve gazi olana Devlet Övünç Madalyası verilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden tescil işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Törende, darbe girişimi sırasında Urla Zeytinalanı Camisi'nde görevli imam Mehmet Hadi Beskisiz ile Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde görevli müezzin Mehmet Kuzgun'un sela okuduktan sonra bazı vatandaşların fiziksel şiddetine maruz kaldığı hatırlatıldı.

Beskisiz'e madalyasını Bakan Pakdemirli, Kuzgun'a ise madalyasını Vali Ayyıldız verdi.

Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
Bakan Pakdemirli: İzmir'de biyoçeşitliliğin yok olması, hayatın yok olmasıdır (2)Bakan Pakdemirli: İzmir'de biyoçeşitliliğin yok olması, hayatın yok olmasıdır (2)
Foça'da çocuk istismarı protesto edildiFoça'da çocuk istismarı protesto edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli Devlet Övünç Madalyası Mehmet Hadi Beskisiz Mehmet Kuzgun

En Çok Okunan Haberler

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

Sit alanı olarak kabul edilmişti! 'Tahminimizden çok daha güzel'

Kadınlar bu tura bayılıyor! 'İnanılmaz etkilendim'

'Çingene Ümit' ve suç örgütüyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı!

Cinayetler tek tek ortaya çıktı! Mermilerdeki özellik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.