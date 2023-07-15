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15 Temmuz köprüler ücretsiz mi? Bugün hangi köprü ve otoyollar ücretsiz? Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde son durum!

14.07.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köprü ve otoyolların resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Arama motorlarında konuya dair sorgulamalar hız kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz hizmet verecek. İşte detaylar...

15 Temmuz köprüler ücretsiz mi? Bugün hangi köprü ve otoyollar ücretsiz? Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde son durum!

15 Temmuz'da köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrupa Otoyolu'nun Mahmutbey - Edirne kesimi önceki resmi tatil olan bayramlarda ücretsiz olmuştu. Peki, 15 Temmuz köprüler ücretsiz mi? Yarın hangi köprü ve otoyollar ücretsiz?

15 TEMMUZ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Köprülerin 15 Temmuz'da ücretsiz olmasına ilişkin şu an için resmi bir açıklamada bulunulmadı. Ama önceki yıllar ve bayramlar baz alındığında yap, işlet, devret modeli dışında köprü ve otoyolların 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü ücretsiz olması bekleniyor.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KÖPRÜ VE OTOYOLLAR HANGİLERİ?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi), Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi), Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil), İzmir - Çeşme Otoyolu, İzmir - Aydın Otoyolu, Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi), Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 15 temmuz köprüsü

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