15 Temmuz şehidi Gündüz mezarı başında anıldı

ERZİNCAN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere direnirken şehit olan Recep Gündüz için Erzincan'ın Tercan ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Erzincan Valiliğince organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere direnirken vücuduna isabet eden kurşunlarla şehit düşen 27 yaşındaki Erzincanlı Recep Gündüz'ün, Kurukol köyündeki kabri ziyaret edildi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun ile kurum müdürleri, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği ziyaretin ardından şehidin babaevindeki mevlide katıldı.
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