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15 Temmuz şehidinin oğlu sünnet oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 21:28 | Son Güncelleme

Şehit Mustafa Kaymakçı'nın oğlu Yiğit Eymen Kaymakçı'nın sünnet olması dolayısıyla düzenlenen mevlite, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrük Selçuk da katıldı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeciler tarafından vurularak şehit edilen Mustafa Kaymakçı'nın oğlu Yiğit Eymen Kaymakçı sünnet oldu.

Kaymakçı'nın sünnet olması dolayısıyla Burhaniye Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mevlite Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de katıldı.

Bakan Selçuk, tören sonunda şehidin oğlu Yiğit Eymen'e hediye verdi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Mustafa Kaymakçı Zehra Zümrüt Selçuk

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