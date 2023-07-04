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  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında panik anları! Bir anda silahını çekti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında panik anları! Bir anda silahını çekti

04.07.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında iki grup arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sırasında taraflardan biri silah çekti. Çevredekiler araya girmeye çalışırken, kavga anı kameralara yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında panik anları! Bir anda silahını çekti

Dehşete düşüren olay 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı O-1 karayolu üzerinde Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte tartışıp araçlarından inen kişiler kavga etmeye başladı. Bu sırada silah çeken kişiyi araya giren vatandaşlar engellemeye çalıştı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay trafikte seyreden bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde silahlı kişiye engel olmaya çalışan motosikletliler ve bir kadın görülüyor.

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Silahlı kişiye engel olmak isteyen kadının yere düştükten sonra kalkıp, elinde silah olan kişiye engel olmaya çalıştığı anlar da görüntülerde görülüyor.

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(DHA)


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15 Temmuz Şehitler Köprüsü silahlı kavga

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