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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 19:18 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden 39 yaşındaki Erkan Baş'ın cesedi polisince Boğaz'da bulunarak sudan çıkarıldı.

Haber-Kamera:Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL(DHA)
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden 39 yaşındaki Erkan Baş'ın cesedi polisince Boğaz'da bulunarak sudan çıkarıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. 39 yaşındaki Erkan Baş, geldiği otomobilini bırakıp kendini köprünün kuzey yönünden aşağı bıraktı. Boğazın akıntılı sularında gözden kaybolan Baş'ın cansız bedeni, deniz polisi tarafından kısa sürede bulunarak sudan çıkarıldı. Kurtarma botuna alınan Başı'n cedesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirildi. Ceset incelemelerin ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-İskeleden detaylar
-Deniz polisi
-Yaşanan hareketlilik

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