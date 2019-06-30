15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN BÖYLE GEÇTİ

Buse PEHLİVAN - İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosikletini 'tek teker' kullanarak geçti.

Motosikletli maganda, sosyal medyada motosiklet üzerindeki tek teker ile yaptığı sürüş görüntülerini paylaştı. Görüntülerde magandanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullanarak gözden kayboluyor.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüde tek teker ilerleyen sürücüsü

