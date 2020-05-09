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15 Temmuz Şehitler Köprüsüne TAK'lar kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 08:44 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde araç sayım sistemi ve TAK’ın kurulması için çalışmalar başladı. Çalışmalar Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş kısmını girişini 3 şerit düşerek kontrolü bir şekilde yapılacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsüne TAK'lar kuruluyor

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla hemen akabinde Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Anadolu'dan Avrupa'ya Geçiş Güzergâhında (Kuzey Platformda) araç sayım sistemleri ve TAK’ın kurulması için iş makineleriyle birlikte köprünün girişinde belirlenen yerlerde çalışmalara başladı.

Çalışmalar sırasında trafiğin Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş kısmını girişini 3 şerit düşerek kontrolü bir şekilde geçiş sağlanacak. İHA'nın haberine göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki çalışmaların 17 Mayıs tarihinde bitmesi bekleniyor.

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