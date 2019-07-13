15 Temmuz şehitleri Bosna Hersek'te anıldı

Dzaferovic, programda yaptığı konuşmada, savaş gazilerinin Bosna Hersek'in ayakta kalması için oldukça önemli bir konuma sahip olduklarını ifade ederek, "Gazi Spor Oyunları'nın, 15 Temmuz anma etkinlikleriyle birleştirilmesinden oldukça minnettarım. Türkiye, o gece büyük bir demokrasi örneği gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Zenica Doboj Kantonu Savaş Gazileri Bakanı Fahrudin Colakovic de Türkiye'nin üç yıl önce Bosna Hersek'te yaşananlarla benzer bir olaya maruz kaldığını belirterek, "Boşnak halkı her zaman Türk halkının yanında. Türk halkı demokrasinin ve egemenliğin ne olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Koç ise Türkiye'nin Bosna Hersek'in en samimi dost ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de demokrasimizle 15 Temmuz'da bir sıkıntı yaşadığımızda sizler bizimle sabaha kadar dua ettiniz. Bunu asla unutmayacağız." diye konuştu.

- "Şehitlerimizi her zaman anmalıyız"

Zenica şehrindeki bir diğer etkinlik ise Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü ile Bosna Hersek Federasyonu Savaş Gazileri Birliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz konulu panel oldu.

Panelde konuşan Bosna Hersek Federasyonu Gazi İşleri Bakanı Salko Bukvarevic, Çanakkale'de 16 bin Boşnak'ın şehit düştüğünü anımsatarak, "Bizi birbirimize bağlayan bir sorumluluk da ülkelerimiz için hayatlarını veren şehitlerimizi her zaman anmak." dedi.