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15 Temmuz şehitleri Dakar'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner: - "Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır" - "FETÖ mensuplarının Afrika kıtası başta olmak üzere faaliyet gösterdikleri birçok ülkeden kaçışları yoğunlaştı"

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine ilişkin "Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır." dedi.

Dakar İslam Enstitüsü konferans salonunda Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner'in ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte darbe girişiminde şehit düşenler anıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, konuklara hain FETÖ mensuplarının hain darbe girişimi ve sonrasında yaşananları anlatan görseller izlettirildi.

Büyükelçi Civaner, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un FETÖ terör örgütünün Türkiye'ye yönelik oluşturduğu büyük tehdidi gözler önüne serdiğini belirtti.

"Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır. Asker kılığındaki FETÖ’cü hainler, silah arkadaşlarının üzerine tereddüt göstermeden bombalar yağdırmışlardır." diyen Civaner, o gece 251 Türk vatandaşının şehit olduğunu anımsattı.

Civaner, "Bu büyük tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk halkına aittir." diye konuştu.

Türkiye'nin çabalarıyla yurt dışındaki örgüt üyeleri üzerindeki baskının arttığına ve örgütün yurt dışı yapılanmasında, manevra alanında da ciddi daralma yaşandığına işaret eden Civaner, "FETÖ mensuplarının Afrika kıtası başta olmak üzere faaliyet gösterdikleri birçok ülkeden kaçışları yoğunlaştı." dedi.

Civaner, FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çabaların uzun soluklu bir mücadele olduğunu ifade ederek, hükümetin bu doğrultudaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü darbe teşebbüsü hain FETÖ terör

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