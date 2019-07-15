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15 Temmuz şehitleri Gürcistan'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 23:52 | Son Güncelleme

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Cuma Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan: - "FETÖ'ye karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Onlara bu fırsatı bir daha tanımayacağız"

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler için anma programı düzenlendi.

Tiflis Cuma Camisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılan programa Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar'ın eşi ve çocukları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitler için mevlit okundu ve dua edildi.

Programın sonunda bir konuşma yapan Büyükelçi Yazgan, FETÖ'nün 15 Temmuz'da millete, demokrasiye ve Türk halkının iradesine hain bir darbe girişimi düzenlediğini belirterek, insanlık yoksunu vahşi kişilerin şehit ettiği kahramanları andıklarını söyledi.

Gürcistan'ın 15 Temmuz gelişmelerinden sonra Türkiye ile dayanışma içinde bulunduğunu hatırlatan Yazgan, "Türkiye iyi olsa Gürcistan iyi olur. Gürcistan iyi olsa Türkiye iyi olur." ifadelerini kullandı.

FETÖ yanlısı bazı kişilerin hala Gürcistan'da bulunduklarını belirten Yazgan, FETÖ'ye karşı sonuna kadar mücadele edileceğini vurgulayarak, "Onlara bu fırsatı bir daha tanımayacağız. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.

Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev de Gürcistan Müslümanları olarak 15 Temmuz'da şehit düşenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve bir daha benzer olayların yaşanmaması için dua ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem ise herkesi FETÖ yanlısı ihanetçilere karşı dikkatlı olması çağrısında bulundu.

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