15 Temmuz şehitleri Gürcistan'da anıldı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler için anma programı düzenlendi.

Tiflis Cuma Camisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılan programa Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar'ın eşi ve çocukları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitler için mevlit okundu ve dua edildi.

Programın sonunda bir konuşma yapan Büyükelçi Yazgan, FETÖ'nün 15 Temmuz'da millete, demokrasiye ve Türk halkının iradesine hain bir darbe girişimi düzenlediğini belirterek, insanlık yoksunu vahşi kişilerin şehit ettiği kahramanları andıklarını söyledi.

Gürcistan'ın 15 Temmuz gelişmelerinden sonra Türkiye ile dayanışma içinde bulunduğunu hatırlatan Yazgan, "Türkiye iyi olsa Gürcistan iyi olur. Gürcistan iyi olsa Türkiye iyi olur." ifadelerini kullandı.