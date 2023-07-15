15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA 2023! 15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Bugün metro, metrobüs, Marmaray, İETT otobüsü bedava mı?

15 Temmuz'da metro, metrobüs, Marmaray ve İETT otobüsü gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere, her resmi ve dini bayramda toplu taşıma ücretsiz yapılıyor. Peki, 15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Yarın metro, metrobüs, Marmaray, İETT otobüsü bedava mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşıma araçlarına ilişkin detaylar merak konusu oldu.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dolayısıyla 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olan vatandaşlar, 8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.
Megakent İstanbul'da 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü İstanbulkart'ı kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebilecek.
15 Temmuz resmi tatildir.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü; darbe girişiminde yaşamını yitirenleri anmak için 2017'de resmi tatil olarak ilan edilmiştir.
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar