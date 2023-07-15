15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA 2023! 15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Bugün metro, metrobüs, Marmaray, İETT otobüsü bedava mı?

15 Temmuz'da metro, metrobüs, Marmaray ve İETT otobüsü gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere, her resmi ve dini bayramda toplu taşıma ücretsiz yapılıyor. Peki, 15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Yarın metro, metrobüs, Marmaray, İETT otobüsü bedava mı?



15 TEMMUZ'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşıma araçlarına ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dolayısıyla 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olan vatandaşlar, 8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.

İSTANBULKART'I KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ OLANLAR ÜCRETSİZ SEYAHAT EDEBİLİYOR

Megakent İstanbul'da 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü İstanbulkart'ı kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebilecek.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz resmi tatildir.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü; darbe girişiminde yaşamını yitirenleri anmak için 2017'de resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ (2023)

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

