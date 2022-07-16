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15 Temmuz'un yıl dönümünde tüm camilerden selalar yükseldi

16.07.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 6'ncı yıldönümünde, tüm Türkiye'deki camilerden selalar okundu. Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

15 Temmuz'un yıl dönümünde tüm camilerden selalar yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki yaklaşık 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
15 temmuz sela
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