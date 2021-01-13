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15 Temmuz’da barda kadeh kaldırıp şarkı söyleyen Edirne Belediye Başkanı Gürkan’a 2 yıl hapis istemi

13.01.2021 16:32 | Son Güncelleme:
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15 Temmuz’da barda kadeh kaldırıp şarkı söyleyen Edirne Belediye Başkanı Gürkan’a 2 yıl hapis istemi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp şarkı söylediği görüntülerle ilgili yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp şarkı söylediği görüntülerle ilgili yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık, “suçu ve suçluyu övme” suçundan tutuksuz yargılanan Gürkan’ın 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda şarkı söylerken çekilen ve elinde kadehle "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var, içelim" dediği duyulan görüntülerle ilgili ’suçu ve suçluyu övme’ suçundan açılan davanın yeni celsesi bugün görüldü. Edirne 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü duruşmasına tutuksuz olarak yargılanan Edirne Belediye Başkanı Gürkan katılmadı. Gürkan’ın avukatı Harika Taybıllı’nın hazır bulunduğu duruşmada, eğlence mekanının sahibi Savaş Coşkun tanık olarak dinlendi.

"Şiir okumayı, türkü söylemeyi seviyor"
Savaş Coşkun, Gürkan’ın 15 Temmuz gecesi eğlence mekanına üniversite arkadaşlarından oluşan yaklaşık 15 kişilik grup ile geldiğini, şiir okumayı ve türkü söylemeyi sevdiği için sahneye davet ettiğini söyledi. Coşkun, “FETÖ darbe girişimini ise mekana sonradan gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ile dönemin milletvekili merhum Erdin Bircan’dan öğrendi. Arkadaşlarının bulunduğu masaya söz konusu videodaki sözlerle selam vererek, sahneden indi. Darbeyi övmedi. Daha sonra mekandan ayrıldı” dedi.
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Gürkan’a 2 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, FETÖ’nün 15 Temmuz gecesindeki darbe girişiminde yaşanan olayın video kayıtlarının araştırılmasına karar vererek, duruşmayı 12 Mart’a erteledi.

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