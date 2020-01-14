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  4. 15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilotun yargılanmasına devam edildi

15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilotun yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 19:55 | Son Güncelleme

15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilotun yargılanmasına devam edildi

BALIKESİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile İstanbul'da alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce'nin yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Yüce, avukatı, Cumhurbaşkanlığı vekilleri avukat Berrin Oymak ile avukat Servet Bıyık katıldı.

Darbe girişimi gecesi halkta korku ve panik yaratmak için savaş uçağıyla İstanbul semalarında alçak uçuş gerçekleştirerek "sonic" patlamalar yapan Yüce, üstlerinden aldığı emirleri uyguladığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanık hakkında Ankara ve İstanbul'da süren soruşturmaların akıbetinin sorulması için ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına yazı yazılması ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme, müzekkere yazılması talebinin kabulünü ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

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Aykut Yüce Balıkesir FETÖ pilot

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