HABER

15. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 18:38 | Son Güncelleme

Festival kapsamında, Gümüşlük sahilindeki Toprak Ev'de 14 "genç yetenek" konser verdi

  1. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında, 14 "genç yetenek", konser verdi.

Bodrum ilçesinde 4 Eylül'e kadar "suda", "kumda" ve "taşta" olmak üzere 3 ayrı konseptte gerçekleştirilen festival kapsamında genç piyanistler, Gümüşlük sahilindeki Toprak Ev'de konser verdi.

Konsere yaşları 11 ile 28 arasında değişen, Royal Academy of Arts, Başkent Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi konservatuarlarından ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden 14 öğrenci katıldı.

Festival kapsamında sahneye çıkan ve Cyprien Katsaris, Konrad Richter ile Gülsin Onay'dan 11 gün boyunca eğitim alan genç müzisyenler, Toprak Ev'deki konserde Chopin, Mozart, Liszt, Bach, Rachmaninoff ve Debussy gibi bestecilerin eserlerine yer verdi.

Ustalık sınıfının ardından sahneye çıkan genç piyanistler, sırayla kendi seçtikleri repertuvarları seslendirdi.

Etkinlikte öğrencilere, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve eğitmenler tarafından sertifikaları verildi.

Gülsin Onay, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz çok başarılı, çok azimli, onları çok güzel bir gelecek bekliyor. Bu güzel günde onları dinlemeye gelerek destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.

Konseri izlemeye gelen sanatseverler keyifli dakikalar yaşadı.

PARTNERTam bir Brad Pitt hayranıyım!Tam bir Brad Pitt hayranıyım!
TEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğuTEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar varMuğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali bodrum gümüşlük Muğla Müzik

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.