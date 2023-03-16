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15 yaş genç görünmenin kolay formülünü paylaştı! Adeta gençlik iksiri etkisi yaratıyor

16.03.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç ve dinamik bir görünüm için çeşitli yöntemler aranıyor. Ancak yaşlılık karşıtı yöntemler oldukça pahalı veya zararlı olabiliyor. Bu nedenle bu yöntemler hakkında bilinçli olmak ve daha önce yaptıran kişilerin deneyimlerine dikkat etmek gerekiyor. Gerçek yaşından 15 yaş genç gösteren bir kadın gençlik sırrını paylaştı.

15 yaş genç görünmenin kolay formülünü paylaştı! Adeta gençlik iksiri etkisi yaratıyor

48 yaşındaki Michelle Silva, TikTok hesabında yayınladığı videoları izleyen takipçilerinin 30 yaşında gibi gözüktüğünü söylemesi üzerine cilt bakım sırlarını paylaştı. Hayranlarına "Yaşından 15 yaş daha genç görünmenin sırrı nedir?" diye sordu. Kendi görüşüne göre daha genç görünmenin bir formülü olduğunu takipçilerine anlattı. Michelle, daha genç görünmek için, bir dizi faktöre dikkat etmeniz gerektiğini iddia ediyor.

SADECE GENETİK VE CİLT BAKIMI YETERLİ DEĞİL

Michelle, "48 yaşındayım ama kendimi 30'larımda gibi hissediyorum ve bu bir esneklik değil, yaşlanmayı geciktirmenin en iyi yolu. Gençlik pınarının bir formülü olduğuna ikna oldum." Yaşlanma karşıtı olan kadın, genetiğin bir faktör olduğunu kabul etti, ancak konu 15 yaş daha genç görünmek olduğunda genetik her şey değil ve sadece cilt bakımı ve tedaviler de değil. "Ben canlı kanıtıyım. Genetik değil, iyi genler yardımcı oluyor. Güzel bir cilde sahip olmak için bir cilt bakımı rejimine ihtiyacınız olsa da, bu sadece cilt bakımı değildir.

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Michelle "Bu, cildi korumanın, erken yaşlanmanın olması gerekenden çok önce başladığı dışsal yaşlanmayı önlemenin bir kombinasyonu var. Yaşlanmayı geciktirmek için cilt bakımı ve tedavileri ve en önemlisi, belirli bir zihniyete ihtiyacınız var. Bu platformu, bende işe yarayanları paylaşmak için oluşturdum. Benim için çalışıyorsa, kesinlikle sizin için de olabilir."

GÜNEŞTEN UZAK DURMAK ÇOK ÖNEMLİ

Michelle, cildinin çok genç görünmesini sağlamak için bir dizi tekniğe güvendi. En önemlisi, güneşten uzak durmayı tavsiye ediyor. Güneşin cilt üzerinde çok büyük bir yaşlanma etkisi vardır. Daha genç görünmeyi hedefleyenler her gün güneş kremi sürmeli ve güneşten uzak durmalıdır.

RETİNOL YAŞLANDIRMAYI GECİKTİRMEDE EN ETKİLİ ÜRÜN

Yaşlanma karşıtı uzmanın onsuz yaşayamayacağı bir diğer ürün de retinol. Bunu "altın standart" olarak adlandırdı. Michelle şunları söyledi: "Cilt bakımındaki tüm milyarlarca dolar ve teknolojik gelişmeler arasında, piyasadaki hiçbir şey yaşlanmayı geciktirmede veya cildinizi korumada retinolden daha etkili değildir."

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"Herhangi bir cilt bakımı uzmanına sorabilirsiniz. Retinol, yaşlanmayı geciktirmede altın standart olmaya devam ediyor. Kollajen üretimimi artırmak için güvendiğim yaşlanmayı geciktirici bileşen oldu." Retinol, A vitamininden yapılır ve cildi yenilemek söz konusu olduğunda güçlüdür. Cilde zarar veren, elastikiyeti ve kollajeni azaltan serbest radikalleri nötralize eder.

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