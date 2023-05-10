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15 yaş genç gözükmesini sağlayan gizli formülünü açıkladı! Yıllara meydan okuyor

10.05.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç gözükmenin genetikle ilgili olduğu düşünülse de bu eksik bilinen yanlışlar arasında yer alıyor. Doğru cilt bakımı, beslenme ve ufak müdahalelerle yıllara savaş açmak mümkün olabiliyor. TikTok'ta 49 yaşındaki bir kadın 15 yaş genç gözükmesini sağlayan yaşlanma karşıtı gizli formülünü açıkladı.

15 yaş genç gözükmesini sağlayan gizli formülünü açıkladı! Yıllara meydan okuyor

49 yaşındaki Michelle Silva, yaşlanma karşıtı formülü sayesinde insanların onu 30 yaşında sandığını açıkladı. Yayınladığı TikTok videosunda şunları söyledi: "Yaşından 15 yaş daha genç görünmenin sırrı nedir? 48 yaşındayım (şimdi 49) ama kendimi 30'larımda gibi hissediyorum." Michelle, gençlik çeşmesinin bir formülü olduğuna ikna olarak kendi yaptığı yöntemleri sıraladı.

STRESTEN UZAK DURUN

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Michelle, genç görümünün sadece genetik, Botoks veya iyi cilt bakımıyla ilgili olmadığını açıkladı. "Bu, cildi korumanın ve erken yaşlanmanın olması gerekenden çok önce başladığı dışsal yaşlanmayı önlemenin bir kombinasyonu. Yaşlanma karşıtı cilt bakımı ve tedavileri ve en önemlisi, belirli bir zihniyete ihtiyacınız var."

GÜNLÜK OLUMLAMALAR YAPIN

Michelle, kanalında botoks, mikro iğneleme, güneş kremi ve günlük olumlamalar gibi en sevdiği yaşlanma karşıtı yöntemlerden bazılarını açıkladı.

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Video o zamandan beri 50.000'den fazla görüntüleme alarak viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları düşüncelerini paylaşmakta gecikmediler ve birçok kişi Michelle'in kendilerinden çok daha genç göründüğünü iddia etti.

"SAĞLIK VE ZİHNİYET HER ŞEYDİR"

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Takipçileri "Kesinlikle 30'larında gibi görünüyorsun!!!" , "Sağlık ve zihniyet her şeydir ... 53 yaşındayım, hiç botoks veya herhangi bir yüz bakımı yapmadım", "Kendimi hiç güneşe maruz bırakmadım, şimdi 31 yaşındayım ve sürekli 19 yaşında göründüğümü duyuyorum... Korunmak çok önemli" yorumlarını yaptı.


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