15 yaşındaki kız çocuğu evlendirilmek istenmişti! Skandal olayda yeni gelişme: Damat adayı tutuklandı

Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi’nde yaşayan kız çocuğu, zorla evlendirildiğine dair sosyal medyadan yardım istedi. Olay kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Niğde İl Müdürlüğünün harekete geçtiğini, hakkında bakım tedbiri kararı alınan çocuğun Bakanlık kuruluşuna yerleştirildiğini bildirdi.

DAMAT ADAYI TUTUKLANDI, ANNE VE BABALAR SERBEST

Korumaya alınan kız çocuğu A.Ö.'nün (15), evlendirileceği teyzesinin oğlu A.Ö. (21) ile anne ve babaları gözaltına alındı. A.Ö. (21) ile damat adayının annesi Ş.Ö, babası S.Ö., kız çocuğunun annesi D.Ö. ve babası B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ş.Ö., S.Ö. ve D.Ö. savcılık ifadesinin ardından, kızın babası B.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Damat adayı A.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O PAYLAŞIMLARLA YARDIM İSTEMİŞTİ

15 yaşındaki kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen hesaptan günlerdir "Ölüme 10 gün kaldı", "Ölüme 9 gün kaldı", "Ölüme 8 gün kaldı" paylaşımları yapılmıştı. 3 Temmuz'da ise, "Ölüme 1 gün" kaldı ve, "Siz hiç evlendiniz mi? Pardon, siz hiç 15 yaşında evlendiniz mi? Ben yarın evleniyorum..." paylaşımı yapılmıştı. (DHA)



