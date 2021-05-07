15 yaşındaki Yazgül İnan her yerde aranıyordu! Polis canlı yayında evi bastı

15 yaşındaki kızları Yazgül İnan'ın 21 yaşındaki Faruk isimli genç ve ailesi tarafından zorla alıkonulduğunu söyleyen aile, kızlarının bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

POLİS, KIZIN TUTULDUĞU EVE BASKIN YAPTI

36 gündür kayıp olan Yazgül İnan'ın ailesi kızlarının sosyal medyada tanıştığı 21 yaşındaki Faruk isimli gencin Samsun'daki evinde olduğunu iddia ediyordu. Ailenin iddiaları doğru çıktı. Müge Anlı, kayıp Yazgül İnan'a Samsun'da Faruk'un evinde ulaşırken polisin baskın gerçekleştirdiği ev canlı olarak stüdyoya yansıtıldı. Bu sırada aile, günler sonra çocuklarını görmenin mutluluğunu yaşadı.

''DEVLET VAR, HUKUK VAR''

Yazgül İnan kaybı hakkında açıklama yapan Müge Anlı, '15 yaşında ki birini evde zorla tutamazsınız. Devlet var, hukuk var. Hatta siz bu kızı 18 yaşına kadar saklasanız dahi arama kaydı var, nikah kıyamazsınız!' dedi.

''MUTLULUĞU KAÇTIĞIM YERDE BULDUM''

Öte yandanYazgül'ün annesi kızını ağlayarak çağırdığı anda Yazgül, babasının yaptığı suçlar yüzünden gelmeyeceğini, mutluluğu kaçtığı yerde bulduğunu belirtti. Annesine, git nerede arıyorsan ara diyen Yazgül ''Madem 1 aydır kayıptım neden beni aramadınız'' diye annesine sitemde bulundu. Yazgül'ün annesi, kızını aradığını ama açmadığını söylerken Yazgül babasının hep para konusu açtığını ileri sürdü.



