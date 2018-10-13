HABER

15 yıl sonra kana kana su içti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde böbrek nakli olan Erdoğan Harput'un (65), 15 yıllık diyaliz çilesi son buldu. Böbreklerindeki sorun nedeniyle sınırlı miktarda su içebilen Harput, yıllar sonra istediği kadar su içebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İstanbul'da yaşayan Erdoğan Harput, 15 yıl önce böbrek taşına bağlı olarak iki böbreği de hasar görünce diyalize girmeye başladı. Yıllarca İstanbul'da böbrek nakli için sıra bekleyen Harput'a, bir türlü nakil için beklediği sıra gelmedi.

BEKLEDİĞİ HABER BURSA'DAN GELDİ

Harput, 3 ay önce ise ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. 3 çocuk babası Harput, böbrek nakli için sıra beklerken 31 Eylül günü beklediği haber Bursa'daki Yüksek İhtisas Hastanesi'nden geldi.

15 YIL SONRA KANA KANA SU İÇTİ

Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi tarafından bağışlanan organ Bursa'dan ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne getirildi. Sol böbrek, Harput'a yapılan testler sonucunda doku uyumu olumlu çıkınca başarılı bir operasyonla nakledildi. İlk nakille yüzü gülen Erdoğan Harput, 15 yıl sonra kana kana su içerken, yıllarca bağlı yaşadığı diyaliz makinesinden de kurtulmanın sevincini yaşadı.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, 3 saat süren operasyonun ardından Erdoğan Harput'a sol böbreği başarılı bir şekilde nakil ettiklerini söyledi. Alan, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. (DHA)

PARTNER29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri
İdlib’e battaniye ve yatak yardımıİdlib’e battaniye ve yatak yardımı
Popstar Emir Ekin dolandırıcı çıktı!Popstar Emir Ekin dolandırıcı çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Su böbrek diyaliz Bursa

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nedim Şener ve Mehmet Bekaroğlu fena kapıştı: Aç telefonu

Nedim Şener ve Mehmet Bekaroğlu fena kapıştı: Aç telefonu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Şehit Bedirhan'ın babasına askerlerinden sürpriz

Şehit Bedirhan'ın babasına askerlerinden sürpriz

Popstar Emir Ekin dolandırıcı çıktı!

Popstar Emir Ekin dolandırıcı çıktı!

İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...

İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...

İş adamı bu fotoğraf sonrası tekrar tutuklandı!

İş adamı bu fotoğraf sonrası tekrar tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.