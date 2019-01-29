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15 yıllık çocuk hasreti sona erdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 22:43 | Son Güncelleme

Mardin’de yaşayan ve 15 yıldır çocuk hasreti çeken Muazzez Eskici, Diyarbakır’da yapılan embriyo detoksu tedavisiyle gebe kaldı.Mardin’de 15 yıldır çocuk hasreti çeken ve Türkiye’nin birçok kentinde tüp bebek denemeleri başarısız olan Muazzez Eskici (38), arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da bulunan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç.

Mardin’de yaşayan ve 15 yıldır çocuk hasreti çeken Muazzez Eskici, Diyarbakır’da yapılan embriyo detoksu tedavisiyle gebe kaldı.
Mardin’de 15 yıldır çocuk hasreti çeken ve Türkiye’nin birçok kentinde tüp bebek denemeleri başarısız olan Muazzez Eskici (38), arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da bulunan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Doç. Dr. Çoksüer tarafından muayenesi yapılan Eskici’ye yumurta tembelliği tanısı konuldu. Embriyo detoksu uygulanan Eskici, 12 gün sonra gebe kaldı. Birçok yerde tüp bebek denemelerinde yüksek dozda tedavi uygulandığından dolayı yumurta kalitesinin azaldığını belirten Doç. Dr. Hakan Çoksüer, az doz ile yumurta kalitesini artırdıklarını dile getirdi. Çoksüer, “Muazzez hanım 15 yıllık çocuk isteğiyle, daha önce birçok merkezde birçok tedavi denemeleri olmuş. Başarısız tüp bebek denemelerinden sonra arkadaş tavsiyesiyle bize başvurdu. Biz hastaya baktığımızda hem yaşı ileride olmasından dolayı, hem de yumurta rezervinin azlığından dolayı başarısızlık olduğunu gördük. Yumurta rezervinin de ciddi anlamda azaldığını ve tükenmeye doğru gittiğini gördük. Hastaya daha önceden menopoza yaklaştığını söylenmiş, bundan dolayı artık çocuk sahibi olamayacağını belirtmişler. Biz hastaya hemen tüp bebek uygulaması yapmadı k. Öncesinden yumurta kalitesini artırmak için, yumurta detoks tedavisi yaptık. Daha sonra akupunktur tedavisine başladık. Akupunkturda daha önce başarısız tüp bebek tedavilerine bağlı olarak stres yükünü azalttık, yumurta sayısını artırmaya yönelik hormonları normal düzeye getirdik ve rahmin kanlanmasını artırarak rahmi güçlendirdik. Biz bunları tüp bebeğe başlamadan önce plan programımızı yaptık. Daha sonra tüp bebek tedavisine başladık. Bu hastaya az doz ile kaliteli yumurta elde etmeye çalıştık. Daha önceki tüp bebek uygulamalarında yüksek doz ile yumurta kalitesinin zayıf olduğunu gördük. Çok düşük doz ile kaliteli yumurta elde etmeyi hedefledik. Erkek için mikroçip tedavisi ile sperm genetik olarak en iyisini seçtik. PRP uygulaması ile rahim gençleştirme tedavisi yaprak tutunmayı artırdık. 12 gün sonra mutlu haberi aldık. Allah çocuk sahibi olmak isteyen herkesin bu mutluluğu nasip etmesini diliyorum” dedi.

“Çocuk sahibi olamayacağımı söylediler”
Birçok yerde tüp bebek denemeleri yaptığını aktaran Muazzez Eskici ise bundan dolayı doktorların menopoza yaklaştığı için artık çocuk sahibi olmayacağını söylediklerini dile getirdi. Eskici, “15 yıllık evliyim çocuğum yok, birçok doktorun yanına gittim çocuğun olmaz dediler, Hakan hocanın yanına geldim gebe kaldım. Çok mutluyum teşekkür ederim, Allah razı olsun ondan” diye konuştu.

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