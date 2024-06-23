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  4. 1500 TL'ye mal oldu! Bunaltıcı sıcaklara serinleten çözüm... 4 kişilik havuz yaptı

1500 TL'ye mal oldu! Bunaltıcı sıcaklara serinleten çözüm... 4 kişilik havuz yaptı

23.06.2024 13:42
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Düzce’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince, serinlemek isteyen mahalle sakinleri bahçeye bin 500 liraya 4 kişilik havuz yaptı. Denizde boğulma olaylarının sıklıkla duyulması sebebiyle böyle bir şey yaptıklarını vurgulayan Bülent Oylu, "Can sıkıntısı ile hava sıcaklığı birleşince böyle bir şey yaptık" ifadelerini kullanırken yapılan havuzu en çok çocuklar sevdi.

1500 TL'ye mal oldu! Bunaltıcı sıcaklara serinleten çözüm... 4 kişilik havuz yaptı

Hava sıcaklıklarının her geçen gün arttığı Düzce’de vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemler bulmaya devam ediyor. Aziziye Mahallesi sakinleri sokak arasında tahta, halı ve naylon kullanarak bin 500 liraya 4 kişinin rahatlıkla girip yüzebileceği havuz yaptı.

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"BURADA 4-5 KİŞİ AYNI ANDA YÜZEBİLİR"

Denizde boğulma olaylarının sıklıkla duyulması sebebiyle böyle bir şey yaptıklarını vurgulayan Bülent Oylu, "Can sıkıntısı ile hava sıcaklığı birleşince böyle bir şey yaptık. Tahtaları aldık, etrafını kapattık. Altına halı koyduk, daha sonra branda koyduk. Burada 4-5 kişi aynı anda yüzebilir. Toprağın suyu çekmemesi için branda koyduk. Onun üzerine de ayaklarımız veya kafamız yaralanmaması için halı koyduk" şeklinde konuştu.

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Yaptıkları havuzu ise en çok çocuklar çok sevdi. (İHA)

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41911ffe-f7bf-4c28-bb12-7dbcad8da36cBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Düzce havuz
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