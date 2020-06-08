1500 yıllık batık bazilika korona sürecinde daha belirgin hale geldi

Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos’un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, koronavirüs sürecinde İznik Gölü'nün temiz kalması ve havaların mevsim normallerinde seyretmesiyle daha belirgin hale geldi. Bazilikanın içerisindeki bölümler ve kalıntılar, drone ile havadan görüntülendi.

Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapan İznik’te, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından havadan yapılan fotoğraf çekimleri sırasında, gölün 20 metre açığında, 2 metre derinlikte bazilika formunda bir kilise kalıntısı ortaya çıkmıştı.