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1500 yıllık batık bazilika korona sürecinde daha belirgin hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2020 11:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos’un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, koronavirüs sürecinde İznik Gölü'nün temiz kalması ve havaların mevsim normallerinde seyretmesiyle daha belirgin hale geldi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos’un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, koronavirüs sürecinde İznik Gölü'nün temiz kalması ve havaların mevsim normallerinde seyretmesiyle daha belirgin hale geldi. Bazilikanın içerisindeki bölümler ve kalıntılar, drone ile havadan görüntülendi.

Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapan İznik’te, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından havadan yapılan fotoğraf çekimleri sırasında, gölün 20 metre açığında, 2 metre derinlikte bazilika formunda bir kilise kalıntısı ortaya çıkmıştı.

2014 YILININ EN ÖNEMLİ KEŞİFLERİ ARASINDA YER ALIYOR

'Tarihi Kültürel Mirası Tespit ve Havadan Fotoğraflama Çalışmaları'nda çekilen görüntülerde fark edilen ve 740 yılındaki depremde çökmenin etkisiyle göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi.
Batık bazilika ve çevresinde, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu ekip, gölün altındaki bazilikanın, hangi döneme ait olduğunu tespit etmek için araştırma yapmıştı.

BELİRGİNLİĞİ ARTTI

BELİRGİNLİĞİ ARTTI
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle birlikte İznik Gölü'nün temiz kalması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte bazilika net bir şekilde gün yüzüne çıktı.
Bazilikanın içerisindeki bölümler ve kalıntılar, drone ile havadan görüntülendi. (DHA)
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