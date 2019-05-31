İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Bugün itibarıyla yüzyılı aşan hisseli parsellerle ilgili konuda artık askıda olmayan hiçbir parselimiz kalmadı. Bütün parsellerimizi askıya çıkarmış olduk. 1561 mahallemizi ilgilendiren tüm parsellerimiz askıda." dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları devam ediyor. Mehmet Akif Mahallesi'nde 6 bin kişinin katıldığı iftarda konuşan Keskin, belediye tarafından kurulan gönül sofralarına katılan vatandaşlara teşekkür etti.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne değinen Keskin, "Seçimlerden yeni çıkmış olmamızdan dolayı bu kardeşinize ve evladınıza gösterdiğiniz teveccühten dolayı çok teşekkür ederim. Herkesin tabi ki bize oy vermesi mümkün değil. Bizi tercih eden veya etmeyen tüm hemşehrilerime teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.

Sultanbeyli'de ve Mehmet Akif Mahallesi'ne hizmetlerin artarak devam edeceğini aktaran Keskin, ilçede halkının en önemli sorunu olan mülkiyet konusundaki çalışmaları anlattı.