16-22 Aralık haftalık burç yorumları

16-22 Aralık haftasına başladığınızda aşk hayatınız ön plana çıkabilir. Agresif bir zaman da olacağınızdan sevdiğinize sert tepkiler vermemeye dikkat edin. DEVAMI
16-22 Aralık haftasına başladığınızda aileniz ve eviniz sizler için öncelikli olacaktır Agresif enerjiler hakim olduğundan evinizin içinde riskli hareketlerden kendinizi sakının. DEVAMI
16-22 Aralık haftasına başladığınızda insan ilişkilerinizde yoğun bir süreç geçirebilirsiniz. Toplantılar, telefonlar, işler derken her şey üst üste gelebilir. Zaman zaman sert çıkışlar yapabilirsiniz. DEVAMI
16-22 Aralık haftasına başladığınızda geliriniz, yatırımlarınız sizler için önemli olacaktır. Agresif etkiler de hakim olduğundan beklediğiniz paralar elinize hemen geçmeyebilir. DEVAMI
16-22 Aralık haftasına başladığınızda agresif bir zaman olsa da sizler için şanslı bir süreç olabilir. İşlerinizin yolunda girdiği, enerjinizin yüksek olduğu bir zamanda olacaksınız. DEVAMI
16-22 Aralık haftasına başladığınızda sağlık sorunlarınız baş gösterebilir. Küçük bir rahatsızlık da olsa dinlenmeyi ihmal etmeyin. Psikolojik olarak da gergin olacağınız bir başlangıç olabilir. DEVAMI
16-22 Aralık haftasına başladığınızda şansınız açık olsa da zaman zaman gergin anlar da yaşayabilirsiniz. Dostlarınıza karşı bu tavrınızı daha çok gösterebilirsiniz. DEVAMI
16-22 Aralık haftasına başladığınızda kariyer hayatınızda stresli bir süreçten geçebilirsiniz. Agresif enerjiler varken yöneticinize karşı verdiğiniz tepkilerde sakin olamayabilirsiniz. DEVAMI
16-22 Aralık haftasına başladığınızda yüksek öğrenimle ilgili işleriniz ön plana çıkabilir. Agresif bir zaman olacağından yolculuklarınızda dikkatli olmanızda yarar var. DEVAMI
16-22 Aralık haftasına başladığınızda finansal olarak işleriniz uzayabilir. Ödemek istediğiniz borçlarınız tahmininizden fazla çıkabilir. Stresli bir başlangıç yapabilirsiniz. DEVAMI
16-22 Aralık haftasına başladığınızda ilişkinizde, evliliğinizde gergin bir süreçten geçebilirsiniz. Özellikle eşinizle olan anlaşmazlıklarınız hafta başında iyice çıkmaza girebilir. DEVAMI
16-22 Aralık haftasına başladığınızda çalışma hayatınızda stresli bir dönemden geçebilirsiniz. Altınızda çalışanlarla yaşadığınız sorunlar sizi gerginleştirebilir. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. DEVAMI
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