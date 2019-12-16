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16-22 Aralık haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bu hafta iki önemli gezegen geçişimiz var. İlki Cuma günü Venüs’ün Kova burcuna, ikincisi ise Güneş’in Pazar günü Oğlak burcuna geçiyor olması. İşte 16-22 Aralık haftalık burç yorumları.

16-22 Aralık haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

16-22 Aralık haftasına başladığınızda aşk hayatınız ön plana çıkabilir. Agresif bir zaman da olacağınızdan sevdiğinize sert tepkiler vermemeye dikkat edin. DEVAMI

BOĞA

boga

16-22 Aralık haftasına başladığınızda aileniz ve eviniz sizler için öncelikli olacaktır Agresif enerjiler hakim olduğundan evinizin içinde riskli hareketlerden kendinizi sakının. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

16-22 Aralık haftasına başladığınızda insan ilişkilerinizde yoğun bir süreç geçirebilirsiniz. Toplantılar, telefonlar, işler derken her şey üst üste gelebilir. Zaman zaman sert çıkışlar yapabilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

16-22 Aralık haftasına başladığınızda geliriniz, yatırımlarınız sizler için önemli olacaktır. Agresif etkiler de hakim olduğundan beklediğiniz paralar elinize hemen geçmeyebilir. DEVAMI

ASLAN

aslan

16-22 Aralık haftasına başladığınızda agresif bir zaman olsa da sizler için şanslı bir süreç olabilir. İşlerinizin yolunda girdiği, enerjinizin yüksek olduğu bir zamanda olacaksınız. DEVAMI

BAŞAK

basak

16-22 Aralık haftasına başladığınızda sağlık sorunlarınız baş gösterebilir. Küçük bir rahatsızlık da olsa dinlenmeyi ihmal etmeyin. Psikolojik olarak da gergin olacağınız bir başlangıç olabilir. DEVAMI

TERAZİ

terazi

16-22 Aralık haftasına başladığınızda şansınız açık olsa da zaman zaman gergin anlar da yaşayabilirsiniz. Dostlarınıza karşı bu tavrınızı daha çok gösterebilirsiniz. DEVAMI

AKREP

akrep

16-22 Aralık haftasına başladığınızda kariyer hayatınızda stresli bir süreçten geçebilirsiniz. Agresif enerjiler varken yöneticinize karşı verdiğiniz tepkilerde sakin olamayabilirsiniz. DEVAMI

YAY

yaya

16-22 Aralık haftasına başladığınızda yüksek öğrenimle ilgili işleriniz ön plana çıkabilir. Agresif bir zaman olacağından yolculuklarınızda dikkatli olmanızda yarar var. DEVAMI

OĞLAK

oglak

16-22 Aralık haftasına başladığınızda finansal olarak işleriniz uzayabilir. Ödemek istediğiniz borçlarınız tahmininizden fazla çıkabilir. Stresli bir başlangıç yapabilirsiniz. DEVAMI

KOVA

kova

16-22 Aralık haftasına başladığınızda ilişkinizde, evliliğinizde gergin bir süreçten geçebilirsiniz. Özellikle eşinizle olan anlaşmazlıklarınız hafta başında iyice çıkmaza girebilir. DEVAMI

BALIK

balik

16-22 Aralık haftasına başladığınızda çalışma hayatınızda stresli bir dönemden geçebilirsiniz. Altınızda çalışanlarla yaşadığınız sorunlar sizi gerginleştirebilir. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. DEVAMI

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