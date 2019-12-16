16-22 Aralık haftalık burç yorumları

KOÇ

16-22 Aralık haftasına başladığınızda aşk hayatınız ön plana çıkabilir. Agresif bir zaman da olacağınızdan sevdiğinize sert tepkiler vermemeye dikkat edin. DEVAMI

BOĞA

16-22 Aralık haftasına başladığınızda aileniz ve eviniz sizler için öncelikli olacaktır Agresif enerjiler hakim olduğundan evinizin içinde riskli hareketlerden kendinizi sakının. DEVAMI

İKİZLER

16-22 Aralık haftasına başladığınızda insan ilişkilerinizde yoğun bir süreç geçirebilirsiniz. Toplantılar, telefonlar, işler derken her şey üst üste gelebilir. Zaman zaman sert çıkışlar yapabilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

16-22 Aralık haftasına başladığınızda geliriniz, yatırımlarınız sizler için önemli olacaktır. Agresif etkiler de hakim olduğundan beklediğiniz paralar elinize hemen geçmeyebilir. DEVAMI

ASLAN

16-22 Aralık haftasına başladığınızda agresif bir zaman olsa da sizler için şanslı bir süreç olabilir. İşlerinizin yolunda girdiği, enerjinizin yüksek olduğu bir zamanda olacaksınız. DEVAMI

BAŞAK

16-22 Aralık haftasına başladığınızda sağlık sorunlarınız baş gösterebilir. Küçük bir rahatsızlık da olsa dinlenmeyi ihmal etmeyin. Psikolojik olarak da gergin olacağınız bir başlangıç olabilir. DEVAMI