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16 Eylül günlük burç yorumları! Aşk ilişkilerinde mantık ağır basabilir

16.09.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç burcu yönünü belirlemek ve geleceğini düşünmekle ilgilenebilir. Boğa burcu ise fikir değiştirmekten çekinmemeli. Aslan burcu yeni işlere başlamayı bugünlük erteleyebilir. İşte 16 Eylül Astrolog Merve Rençber’in Oğlak, Yay, Balık, Kova, Başak, Aslan, Akrep, Terazi, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

Bugün Başak burcunun hobileriyle ilgilenmesi için harika bir gün. Terazi burcunun gün içerisinde enerjisi düşük olabilir. Belli belirsiz rahatsızlıklar gündemde olabilir. İşte 16 Eylül Astrolog Merve Rençber’in Oğlak, Yay, Balık, Kova, Başak, Aslan, Akrep, Terazi, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bugün gündüz saatlerinde Ay boşlukta ilerleyecek. Gün içerisinde karar vermekte ikilem yaşayabilir ve fikir değişikliklerine gidebilirsiniz. Yönünüzü belirlemekle ve geleceğinizi düşünmekle ilgileneceksiniz. Akşam saatlerinde dostluklar ve sosyal ortamlar ön planda olacak.

BOĞA

Bugün gündüz saatlerinde Ay boşlukta ilerleyecek. Gün içerisinde koşulları yönetmekten ziyade dış koşullara göre hareket etmeye çalışın. Fikir, karar ve tavır değiştirmekten gereken yerde çekinmeyin. Akşam saatlerinde bir davet veya teklif alabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün gündüz saatlerinde Ay boşlukta ilerleyecek. Gün içerisinde ruh haliniz ve motivasyonunuz dış koşullardan etkilenebilir. Bazı meseleleri göz ardı etmek isteyebilirsiniz. Sıkışık enerjiler akşam saatlerinde dağılacak ve keyifli sosyal ortamlara dahil olacaksınız.

YENGEÇ

Bugün gündüz saatlerinde Ay boşlukta ilerleyecek. Gün içerisinde hem iş hem özel hayatınızda insanlar ve insanların beklentileri daha fazla öne çıkabilir. Karşınızdakilere göre hareket ederken zorunluluklar ve gereklilikler de ön planda olabilir.

ASLAN

Bugün gündüz saatlerinde Ay boşlukta ilerleyecek. Gün içerisinde yarım kalan işlerinizi tamamlamaya ve etrafınızdaki veya programınızdaki dağınıklığı gidermeye çalışın. Yeni işleri başlatmayı bugün ertelemek ve yarına bırakmak daha iyi olabilir.

BAŞAK

Bugün gündüz saatlerinde Ay boşlukta ilerleyecek. Gün içerisinde çocuklar ve çocukların hayatı için çaba sarf etme gündeminizde olabilir. Hobilerinizle ilgilenip yetenekleriniz üzerinde çalışmak adına harika bir gün. Aşk ilişkilerinde mantık ağır basabilir.

TERAZİ

Bugün gündüz saatlerinde Ay boşlukta ilerleyecek. Gün içerisinde enerjiniz biraz daha düşük olabilir. Cilt, diş, kemiklerle ilgili ufak veya belli belirsiz rahatsızlıklar gündemde olabilir. Akşam saatlerinde ise aşk hayatınızdan yana güzel bir başlangıç ortaya çıkabilir.

AKREP

Bugün gündüz saatlerinde Ay boşlukta ilerleyecek. Gün içerisinde zihnen dağınıklık yaşayabilir ve programlarınızda değişiklik yapmak durumunda kalabilirsiniz. Ulaşımda ve ilerlemekte yavaşlık ve ertelemeler gündeme gelebilir. Karamsar düşüncelere saplanmayın.

YAY

Bugün gündüz saatlerinde Ay boşlukta ilerleyecek. Gün içerisinde finansal konularda doğru hesaplamalar yapmalı ve plan dışı harcamalara gerekmedikçe gitmemelisiniz. Akşam saatlerinde sosyal ortamlara katılabilir ve buradan yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Güne biraz daha keyifsiz veya düşük enerjiyle başladığınızı hissedebilirsiniz. Baş ağrıları, tansiyon ve kronik rahatsızlıklara karşı dikkat edin. Cildinize ve suratınıza kullandığınız ürünlerde daha titiz olun.

KOVA

Bugün gündüz saatlerinde Ay boşlukta ilerleyecek. Gün içerisinde iş ve sorumluluklar sebebiyle inzivaya çekilebilir veya görevlerinizi tamamlamaya odaklanabilirsiniz. Akşam saatlerinde Ay sizin burcunuza geçerek aşk hayatınız adına sürprizli bir zaman dilimine işaret edecek.

BALIK

Bugün gündüz saatlerinde Ay boşlukta ilerleyecek. Gün içerisinde sosyal ortamlardan, arkadaşlardan veya sorumluluklardan biraz daha uzak kalmak isteyebilir veya biraz daha mesafeli olabilirsiniz. Akşam saatlerinde geleceğinize, gelecekte var etmek istediklerinize odaklanabilirsiniz.


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