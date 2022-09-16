On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. Çekiliş, 20.00'da başlıyor. Çekilişin geçmiş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Peki 16 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



