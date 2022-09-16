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  4. 16 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl sorgulanır?

16 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl sorgulanır?

16.09.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta iki defa gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonucu, 16 Eylül akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından sonra birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Peki 16 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

16 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl sorgulanır?

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. Çekiliş, 20.00'da başlıyor. Çekilişin geçmiş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Peki 16 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

16 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl sorgulanır?

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Anahtar Kelimeler:
on numara Milli Piyango
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