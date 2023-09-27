16 ilde dev operasyon: 99 zehir taciri yakalandı! Bakan Yerlikaya "Mücadelemiz aralıksız sürecek" diyerek paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek" mesajı vererek son operasyonun detaylarını paylaştı.

16 İLDE OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILDI

Bakan Yerlikaya paylaşımında; İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirtirken "99 zehir taciri yakalandı!" dedi.

"HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Yerlikaya, il il ele geçirilen uyuşturucuları da açıklarken paylaşımına şu notu düştü:

"Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek! Aziz milletimiz bilsin ki: Her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız! Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız."

İSTANBUL, ORDU, BURSA, HAKKARİ, ZONGULDAK, ELAZIĞ, KIRIKKALE, MUĞLA, AFYON, AKSARAY, GİRESUN, UŞAK, BALIKESİR, DENİZLİ, MANİSA VE BOLU OLMAK ÜZERE TOPLAM 16 İLDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 99 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️

❌#İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla… pic.twitter.com/FoZomx0bTk — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 27, 2023



