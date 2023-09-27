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  4. 16 ilde dev operasyon: 99 zehir taciri yakalandı! Bakan Yerlikaya "Mücadelemiz aralıksız sürecek" diyerek paylaştı

16 ilde dev operasyon: 99 zehir taciri yakalandı! Bakan Yerlikaya "Mücadelemiz aralıksız sürecek" diyerek paylaştı

27.09.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zehir ticaretine peş peşe düzenlenen operasyonlarla darbe indirilmeye devam ediyor. Son olarak 16 ilde düzenlenen operasyonda 99 uyuşturucu taciri yakalandı.

16 ilde dev operasyon: 99 zehir taciri yakalandı! Bakan Yerlikaya "Mücadelemiz aralıksız sürecek" diyerek paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek" mesajı vererek son operasyonun detaylarını paylaştı.

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16 İLDE OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILDI

Bakan Yerlikaya paylaşımında; İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirtirken "99 zehir taciri yakalandı!" dedi.

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"HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Yerlikaya, il il ele geçirilen uyuşturucuları da açıklarken paylaşımına şu notu düştü:

"Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek! Aziz milletimiz bilsin ki: Her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız! Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız."

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

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