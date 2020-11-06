HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 16 ilde son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

16 ilde son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 15:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Edirne merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı verilen 24 zanlıdan 22'si gözaltına alındı.

16 ilde son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında avukat, akademisyen, doktor ve kamu görevlilerinde yer aldığı 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Iğdır, Konya, Afyonkarahisar, Erzincan, Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Manisa, Kayseri ve Yozgat'ta düzenledikleri operasyonda 22 şüpheliyi yakaladı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan 22 kişi Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Operasyonun FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi ve sonrası örgütün mahrem avukatlık yapılanması, mahrem hakimlik çalışma evleri ve GATA'nın mahrem yapılanmasına yönelik düzenlendiği öğrenildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlamaBir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
En Çok Okunan Haberler
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Diğer Haberler
Uşak Valiliği duyurdu! 65 yaş ve üzerine kısıtlama
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
Sakarya'dan acı haber! Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir hayatını kaybetti
Bakan Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı
Bakan Koca bu fotoğrafı paylaşıp uyardı
CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç partisinden istifa etti
Çirkin paylaşımı olay olmuştu! İlayda Kılınç ile ilgili yeni gelişme
Canlı yayındaki Razi Canikligil ile Zafer Şahin arasındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Giresun'da Mursal Deresi taştı! İş makineleri sel sularında sürüklendi
Giresun'da sel! İş makineleri 'oyuncak araba' gibi sürüklendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.