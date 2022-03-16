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16 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Mart 2022 Çarşamba

16.03.2022 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi haftanın üçüncü gününde de arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesinti yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki 16 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 16 Mart 2022 Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

16 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Mart 2022 Çarşamba

16 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar, internettr konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet adresinde güncel listeyi her gün paylaşıyor. Peki 16 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 16 Mart 2022 Çarşamba günü için yapılan su kesintisi açıklamasının detaylarına haberimizde yer verdik.

16 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

16 Mart 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 16 MART 2022 ÇARŞAMBA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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