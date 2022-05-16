16 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak? 16-22 Mayıs haftası il il hava durumu tahminleri...

16 Mayıs Pazartesi günü ve 16-22 Mayıs haftasında havanın nasıl olacağı merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar havaların soğuyup soğumayacağını sorguluyor. Peki 16 Mayıs günü hava nasıl olacak?

16 MAYIS PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınmış olan hava durumu tahminlerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimler, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmekte. Bugün Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı beklenmekte.

Ayrıca hava sıcaklığının iç kesimlerde yağışla beraber 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. İstanbul'da hafta içinde ise yağış bekleniyor.

