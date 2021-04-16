16 Nisan günlük burç yorumları | 16 Nisan günlük burç yorumları ne diyor?

16 Nisan günü, Güneş ve Plüton’un etkisiyle çevremizdeki kişiler ile güç savaşına girmemiz olası. Fazla hırslı davranabiliriz. Aslan burçları akşama doğru ilişkilerinde gerginlik yaşayabilir, Oğlak burçları özellikle sağlık konularında dikkatli olmalı. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün iş ve özel hayatınızda geleceğe yönelik planlar, görüşmeler yapabilirsiniz. Seyahat ve tatil planları, yolculuklar gündeminizde olabilir. Eğitim hayatınız ve iş görüşmeleri için pozitif etkiler taşıyan bir gün.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda başarı ve sağlamlaşma adına destekleyici bir gündesiniz. Yaşama dair istek ve hedeflerinizde kararlı olmalı, kendinize güvenerek hareket etmelisiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün şans ve fırsat sizden yana olabilir. Her alanda desteklendiğiniz bir gündesiniz. Anlık duygu geçişlerine kapılarak enerjinizi düşürmeyin.