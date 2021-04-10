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  4. 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların görüntüsü ortaya çıktı

16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların görüntüsü ortaya çıktı

10.04.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Bagok ve Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların görüntüleri ortaya çıktı.

16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların görüntüsü ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı, 2'si 'kırmızı', 3'ü 'turuncu' listede yer alan örgütün sözde üst düzey 5 isminin de aralarında olduğu 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde havadan bombalama, komandoların intikali ve teröristlerle temas anları yer aldı. Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı'nda, 7 Nisan'daki operasyonda havadan çekilen görüntülerde, teröristlerin bulunduğu sığınağın vurulma anı ile Jandarma Özel Harekat timlerinin teröristlerle çatışma ve sığınağın tahliye anları yer aldı.

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Bu operasyonda, aralarında 'kırmızı' listede yer alan Özgür Gabar ile Fırat Şişman'ın da bulunduğu 6 terörist, etkisiz hale getirildi.

Mardin Bagok'ta, 29 Mart'ta gerçekleştirilen 'Eren- 5' operasyonunda ise 4 teröristin kaçarken, İHA'larla tespit edilerek, vurulması görüntülere yansıdı. (DHA)

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pkk Mardin

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